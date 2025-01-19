الذهب الأصفر.. الشرقية تزرع 370 ألف فدان قمح الموسم الحالى

الشرقية- فتحية الديب

يعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تهتم الدولة به، حيث إن زيادة الإنتاج بالمحصول يقلل فاتورة الاستيراد الخاصة بالقمح من الخارج، وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات فى زراعة القمح، وتهتم الدولة بتقديم كل الخدمات من أجل التيسير على المزارعين حيث يتم عمل ندوات تثقيفية للمزارعين لتعريفهم بالأصناف الجديدة، وطرق الزراعة الحديثة التى تحقق إنتاجية عالية، وذلك من أجل تحقيق استفادة أكبر للفلاح والمزارعين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

يقول المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، فى تصريح لـ " اليوم السابع" أن مديرية الزراعة بالشرقية، تعتبر من أكبر المديريات على مستوى الجمهورية من حيث المساحة فى زراعة وتوريد القمح، لافتا انه تم زراعة 370 ألف فى الموسم الحالة 2025 لافتا أنه تم الإنتهاء من عملية الزراعة.

وتابع: أن التوقيت المناسب لزراعة القمح يبدأ من منتصف نوفمبر و يمتد إلى منتصف ديسمبر ويجب على المزارع الالتزام به لأن التبكير أو التأخير يؤدى إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية خاصة لمرحلة النمو خاصة الإنبات او التزهير فالزراعة المبكرة فى أكتوبر تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية مبكرا مما يجعل النبات يدخل مراحل النضج مبكرا بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول، كما أن الزراعة إلى ما بعد منتصف ديسمبر يتأثر النبات والصقيع فى مرحلة النمو الخضرى الاساسى ويكون عرضة للإصابة بالأمراض كما سيؤدي إلى تأخر لمرحلة الطور اللبنى والطور العجينى

وأوضح أن معهد بحوث القمح ، يعمل على استنباط أصناف ذات قدرة إنتاجية عالية،ومقاومة للأمراض والأصناف المناسبة لكل منطقة مناخية على مستوى الدولة وتوزيعها خريطة صنفية، لافتا أن السياسة الصنفية تحددها وزارة الزراعة وهناك أصناف تجود زراعتها فى الوجه البحرى وأخرى تجود زراعتها فى الوجه القبلى على حسب نوع التربة ودرجة الحرارة، ومحافظة الشرقية بها 3 أنواع من الترب تربة طينية وتربة رملية وتربة خفيفة،حيث تم تحديد 6 أصناف لزراعتها فى نطاق المحافظة من قبل المراكز البحثية ومراكز البحوث، وهى مصر 3 مصر 4 سدس 14 سدس 15 جيزة 171 سخا 95 وسخا 96،وهذة أصناف مقاومة للصدأ والحشائش"

وتابع مدير عام الزراعة أنه تم تكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتى يتم فيها زراعة القمح ، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة، والتي تحقق أعلى إنتاجية ويكون لها مردود إيجابي على المزارعين، وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى إنتاجية وترشد فى استخدام المياه، التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح، منوها : أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات الزراعية بالمحافظة لتوفير الستارات الخاصة بعملية زراعة محصول القمح هذا الموسم،تم تحديد أسعار رمزية للإيجار للجرار الزراعي والستارة،، كما تم التسهيل على المزارعين ممن يملكون الجرارات الزراعية بتأجير الستارات لهم لزراعة محصولهم وتم تحديد مبلغ 100 الى 120 جنيه جنيه للإيجار للستارة لزراعة فدان واحد من المحصول.

وعن سعر أردب القمح هذا العام، أوضح " نصير" إنه طبقا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه، مؤكدا أن هذا القرار يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وبالتالي سترتفع معدلات توريد القمح المحلي، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن زيادة سعر القمح المحلى الى 2200 جنيه للأردب ،يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح كسعر استرشادي للموسم المقبل، مما سيحفز على زراعة القمح وزيادة معدلات توريد القمح في الموسم المقبل.