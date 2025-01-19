اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يناير 2025 04:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة العراقية : العراق لعب دوراً كبيراً في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

الأحد، 19 يناير 2025 03:00 ص
الحكومة العراقية : العراق لعب دوراً كبيراً في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة شياع السودانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، السبت، أن العراق لعب دورًا كبيرًا في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، مبينا أن العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان.


وقال العوادي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، "إن القضية الفلسطينية حاضرة في كل المباحثات الخارجية التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".


وأضاف "إن العراق تعهد بالمشاركة في إعادة إعمار غزة ولبنان ، كما أنه كان من أوائل الدول التي قدمت المساعدات إلى غزة بشكل مباشر ، وإلى الضفة الغربية".


وتابع أن رئيس الوزراء العراقي طرح إعلان تشكيل صندوق عربي إسلامي تضع فيه الدول العربية والإسلامية مساعدات بقدر ما تستطيع، وتشكل لجنة عربية إسلامية معينة، لتبدأ بإعادة إرسال الأموال وفق برنامج مخطط ومدروس.







مشاركة

العراق

الحكومة العراقية

وقف اطلاق النار

الهدنة فى غزة

غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة