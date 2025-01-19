الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في سحب آلياته العسكرية من وسط مدينة رفح

أحمد علوى

أفادت وسائل إعلام، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في سحب آلياته العسكرية منذ قليل من وسط مدينة رفح إلى محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

وكان منذ ساعات قد اعلن جيش الاحتلال بأنه على يستعد لعملية سحب تدريجى للقوات من غزة ، بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم الأحد المقرر فيه دخول تنفيذ عملية وقف إطلاق النار.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بأن ألوية الناحال وجفعاتي انسحبت من قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع الماضي.

كما أشارت الإذاعة إلى أن القوات الإسرائيلية في شمال القطاع انسحبت من مواقع القتال، حيث تراجعت للتموضع في المنطقة العازلة.

ووصلت وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية وأمريكية، منذ قليل إلى القاهرة ضمن الآلية المخصصة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم اليوم الاحد 19 يناير 2025.