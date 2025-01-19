اليوم السابع
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الأحد، 19 يناير 2025 10:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأدميرال كافو دراجون يتولى منصب رئيس اللجنة العسكرية "للناتو"

الأحد، 19 يناير 2025 09:06 ص
الأدميرال كافو دراجون يتولى منصب رئيس اللجنة العسكرية "للناتو" قوات الناتو
أ ش أ

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تولى الأدميرال جوزيبي كافو دراجون منصب رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلفاَ للأدميرال روب باور.


وذكر بيان للناتو أن الأدميرال باور أكد على أهمية الثقة والتعاون بين الحلفاء وأن تحتفظ اللجنة بدورها المستقل في تقديم المشورة غير المقيدة إلى المستوى السياسي.


وفي خطابه الافتتاحي أمام اللجنة العسكرية، سلط الأدميرال كافو دراجون الضوء على طموحه في زيادة بناء التعاون والتماسك والتعاون بين الحلفاء والشركاء.
ويصبح الأدميرال كافو دراجون المتحدث الرئيسي باسم الحلف في جميع المسائل العسكرية ويعمل كمستشار عسكري رئيسي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وإبلاغ المشورة القائمة على الإجماع من رؤساء الدفاع في جميع البلدان الأعضاء في "الناتو" إلى هيئات صنع القرار السياسي في "الناتو".







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حلف شمال الأطلسي

الأدميرال كافو دراجون






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