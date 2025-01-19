ارتفاع التضخم فى منطقة اليورو مع زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية

فاطمة شوقى

سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4 % ، وفقاً لبيانات المكتب الإحصائي الأوروبي "يوروستات"، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية، إلى أنه البيانات أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الطاقة بنسبة 0.1% في ديسمبر، مقارنة بانخفاض نسبته 2% في نوفمبر، لتسجل أول قراءة إيجابية منذ يوليو، كما ارتفع معدل تضخم قطاع الخدمات إلى 4% في ديسمبر، مقارنة بـ 3.9% في الشهر السابق.

وفي المقابل، شهدت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ انخفاضاً طفيفاً، حيث قابل ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة والتبغ والكحول انخفاض في أسعار الأغذية غير المصنعة.

وعلى مستوى أكبر اقتصادات المنطقة، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في ديسمبر، صعوداً من 2.4% في نوفمبر، كما سجلت فرنسا ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.8% من 1.7%، أما إيطاليا، فشهدت انخفاضاً فى معدل التضخم إلى 1.4% في ديسمبر، مقارنة بـ 1.5% في الشهر السابق.

واستقر معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو، الذي يستثني أسعار الكحول والتبغ والغذاء والطاقة نظراً لتقلبها، عند 2.7% في ديسمبر، وهو نفس المستوى المسجل فى الأشهر الثلاثة السابقة، متوافقاً مع توقعات المحللين.

ويعزى ارتفاع التضخم في ألمانيا بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، إضافة إلى بطء انخفاض أسعار الطاقة، أما فى فرنسا، فقد تأثرت بعوامل اقتصادية مماثلة، مع مساهمة ارتفاع تعريفات الكهرباء فى تفاقم المشكلة، وفى إيطاليا، يرجع انخفاض التضخم بشكل أساسى إلى تراجع أسعار السلع الصناعية والخدمات.

