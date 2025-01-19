أوقاف كفر الشيخ: انتظام الدراسة بمركز الثقافة وندوات لمحاربة الأفكار الهدامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الشيخ معين رمضان يونس وكيل الأوقاف بكفر الشيخ، عن انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالمركز الثقافي بأوقاف كفرالشيخ، للفرق الـ3 بالمركز (التمهيدي ، الأولى ، الثانية) بحضور الدكتور عبد المنعم صبحي أبو شعيشع عميد المركز، وأعضاء هيئة التدريس، والهيكل الإداري بالمركز، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف يونس، كما نظمت مديرية الأوقاف عدد من الفاعليات والندوات والمحاضرات التوعوية لجلسات الدوار، والتي تهدف إلى بناء أسرة مصرية مستقرة، ذات دعائم قوية ومتماسكة، حتى ينشأ في أحضانها أطفال أسوياء، نافعين لدينهم ولأنفسهم ولوطنهم.

وأكد يونس، كما تهدف هذه المحاضرات والدروس التوعوية أيضا إلى محاربة الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة وخاصة فيما يتعلق بمسألة ختان الإناث، والزواج المبكر، والتهرب من التعليم، ومحاربة العنف ضد المرأة، ومعالجة أسباب الطلاق، وكيفية التنشئة الاجتماعية السليمة في ضوء الكتاب والسنة بفكر مستقيم دون إفراط أو تفريط، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بحضور فضيلة الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة والشيخ أحمد حنبل مسؤول الإرشاد الديني والثقافة بالمديرية.



انتظام الدراسة بمركز الثقافة



جانب من جلسات الدوار