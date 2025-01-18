9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية خلال 2024

الدقهلية - محمد الحبشي

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم، عن جهود إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات التابعة خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم الخدمات الصحية لنحو 9 ملايين مواطن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن العام الماضى شهد زيادة فى عدد المترددين على منشآت الرعاية الأولية، لاسيما مع وجود 18 منشأة تعمل على مدار 24 ساعة وعيادات تخصصية مسائية بتخصصات "الباطنة - الأطفال - النسا - الجلدية".

بدوره، أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، أنه فى إطار متابعة العمل بالعيادات المسائية تم استقبال 18630 حالة طورائ، و10120 حالة بعيادات الأخصائيين، لافتا إلى أنه تم البدء فى تجهيز 7 وحدات لاعتماد "جهار".

فيما أكد الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تم خلال 2024 استقبال 21520 منتفعة من مستحقى تكافل ونحو 5349 من منتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وإحالة 22 إلى مستشفيات الإحالة الخاصة بالبرنامج.

كما تضمنت أنشطة العام الماضى زيادة الأجهزة الخاصة بالمرحلة الرابعة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة حيث تم فحص 961 ألفاً منذ انطلاق المببادرة واكتشاف 221 ألف حالة إيجابية علاوة على فحص 436 ألف حالة ضمن مبادرة كبار السن.

وفى ختام البيان، أثنى وكيل الوزراة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير الرعاية الأساسية.



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