15 فبراير المقبل.. انعقاد قمة الاتحاد الإفريقى الــ38 برئاسة أنجولا

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تعقد القمة العادية الــ38 للاتحاد الإفريقى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال الفترة من 15 وحتى 16 فبراير المقبل وتستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



ويسبق أعمال القمة، أعمال الدورة الــ 46 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى على المستوى الوزارى والتى تعقد فى الفترة من 12 وحتى 15 فبراير المقبل.



وقال الاتحاد الإفريقى، فى بيان صحفي، اليوم/السبت/، أن القمة ستشهد تسلم الرئيس الأنجولى جواو لورينسو الرئاسة الدورية للاتحاد وهى المرة الأولى التى تتولى فيها أنجولا هذا الدور منذ انضمامها إلى المنظمة الإفريقية.



وتأتى رئاسة أنجولا للاتحاد كعلامة فارقة تتزامن مع احتفالات لواندا بالذكرى الخمسين لاستقلالها الوطني، الذى يصادف 11 نوفمبر 2025 وتتسلم أنجولا رئاسة الاتحاد من الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، الذى ترأس الاتحاد خلال العام الماضي.



وقد أشاد الاتحاد الإفريقى بقيادة الرئيس الغزوانى ودوره فى تعزيز الاستقرار والشراكة بين الدول الأعضاء.



ومن المتوقع أن تناقش القمة قضايا رئيسية تؤثر على القارة، بما فى ذلك الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتغير المناخ، وتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء وخاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها قادة وشعوب القارة الإفريقية وستحدد القمة أيضا ملامح وخطة العمل للاتحاد الإفريقى خلال العام المقبل.