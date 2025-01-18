هل توجد أساليب معينة للولادة الطبيعية؟ وزارة الصحة تعلق

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة الطبيعية في مياه دافئة من الأساليب التي ظهرت مؤخرًا لتشجيع الأمهات على الولادة الطبيعية ولإعطاء الشعور بالاسترخاء وتخفيف الألم، ولكن يتم تحديدها بعد الرجوع إلى الطبيب المختص.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "الولادة الطبيعية في الماء لا تناسب جميع الأمهات، والطبيب المختص هو الذى يحددها حسب الحالة الصحية للأم".

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الطبيب هو الذى يحدد نوع الولادة للأم (طبيعية أم قيصرية)، وذلك على حسب حالة وصحة الأم بعد المتابعة الدورية المستمرة لها أثناء فترة الحمل.

وذلك من أجل ولادة أمنة بدون مضاعفات، ففى بعض الحالات يلجأ الأطباء للولادة القيصرية مثل كبر حجم الجنين أو قلة مياه الجنين داخل الرحم.

ويأتى ذلك من خلال مجموعة نصائح تنشرها وزارة الصحة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.