نظم معلومات البنية التحتية بالشرقية تستخرج 15 ألف شهادة استبيان تراخيص مبانٍ

الشرقية- إيمان مهنى

أكدت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بديوان عام محافظة الشرقية، الانتهاء من إعداد وتسليم 15 ألفا و195 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني، توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 1012 موافقة فنية على أعمال الحفر والانتهاء من 193 طلب استبيان ضرائب، وكذلك تم رفع عدد 156 قطعة أرض أملاك دولة بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام، بالإضافة إلى الانتهاء من تدقيق الإحداثيات لعدد 47730 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة ، كما تم الانتهاء من (4) طلبات لقطع أراضى لتحديد قيود الإرتفاع وعدد (2) مشروع كشف المرافق، ذلك خلال عام 2024.

ومن جانبها، أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام ، إلى أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) وإستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.