"نسى فوطة فى بطن مريضة".. السجن سنة لطبيب فى قنا بتهمة الإهمال الطبى

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنح فرشوط في قنا، بمعاقبة طبيب جراحة، بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي بعد نسيان "فوطة" داخل بطن مريضة عقب إجرائه عملية جراحية بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية، إلى شهر يناير من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق لطبيب جراحة، تهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة سيدة بعد نسيانه فوطة داخل بطنها خلال إجراء عملية استئصال المرارة، داخل مركزه الخاص بمركز فرشوط.

تم إحالة القضية برقم 7911 لسنة 2024 لمحكمة جنح فرشوط والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه.