مدير مستشفى قنا العام: وحدة الغسيل الكلوى تتعامل مع 1097 طفلا

قنا صابر سعيد

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن وحدة الغسيل الكلوى للأطفال لا تألو جهداً منذ افتتاحها فى العام 2019، فى تقديم خدمة متميزة، بناءً على توجيهات الدكتور محمد يوسف، وكيل وزاة الصحة بقنا وتحت إشراف الدكتورة أميمة عبد الرحمن، استشارى كلى الأطفال بكلية طب أسيوط والمشرف على الوحدة، والدكتورة أسماء عرفة، رئيس وحدة كلى الأطفال بمستشفى قنا العام، الدكتورة ساندى محسب سعيد، أخصائى بوحدة كلى الأطفال بقنا العام.

وأوضح الديب، فى بيان اليوم، أن الوحدة نجحت فى تجهيز 4 أطفال، لإجراء عمليات زراعة كلى لهم بمراكز متخصصة بالقاهرة وذلك بفضل المتابعة الدقيقة وكفاءة عمليات الغسيل بالوحدة الوحدة، وجارى التجهيز لباقى الأطفال المترددين للغسيل تمهيداً لإجراء عمليات زرع كلى لهم.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن الوحدة تخدم أطفال القصور الكلوى الحاد والمزمن من عمر يوم حتى 12 عاماً، وتعتبر من أدق الخدمات المقدمة من الوحدة، حيث تقوم بمتابعتهم بشكل دورى بصفة شهرية، وحمايتهم من الدخول لمرحلة الغسيل الدموى الكلوي.

وأضاف الديب، بأن عدد أطفال القصور الكلوى الذين تم استقبالهم 1097 حالة، وتم غلق ما يقرب من 300 ملف بعد تعافيهم التام، فيما يعالج 600 ملف فى الوقت الحالى داخل الوحدة، لأطفال يمثلون منطقة جنوب الصعيد بالكامل.

ونوه مدير عام مستشفى قنا العام، إلى أن وحدة غسيل الأطفال تقدم خدمات أخرى منها " تشخيص وعلاج العيوب الخلقية بالجهاز البولى، التهابات المسالك البولية، التبول اللا إرادى النهارى والليلى، المثانة العصبية وأمراض الكوبيبات الكلوية، التهابات الكلوية المناعية، أمراض حصوات الجهاز البولى، اعتلال الأنابيب الكلوية"، وجارى حالياً تجهيز غرفة لأخذ العينات الكلوية وتركيب الوصلات المركزية المرشدة بالأشعة التليفزيونية.