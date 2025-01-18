محافظ الوادى الجديد: 5151 طالبا انتظموا بامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م، اليوم السبت، أمام 128 لجنة امتحانية تضم نحو 5151 طالبا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس.

وأكّد المحافظ على جاهزية جميع لجان الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وسبل الراحة أمام الطلاب لضمان آداء الامتحانات بكل يسر متمنيًا لهم التوفيق، مُشددًا على انضباط اللجان ومنع أي محاولات للغش، ومتابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية على مدار اللحظة.

من جانبه، أكّد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالمحافظة، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وخمس غرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات أو عوائق يتم رصدها بشكل فوري.