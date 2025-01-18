محافظ الجيزة: انعقاد 4 أسواق لليوم الواحد الإثنين المقبل

كتبت – مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل أسواق اليوم الواحد، والتى عقدت اليوم السبت أمام مساكن البراحيل بحى المنيرة الغربية، وبجوار مبنى المدينة بمركز كرداسة، وبطريق أسيوط الزراعى خلف منشأة كنوز بمدينة الحوامدية، وذلك فى الأسبوع الثانى على التوالى الذى يتم انتظام تشغيل الأسواق بتلك القطاعات وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية والشركات المشاركة لعرض المنتجات واستقبال المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن الأسواق شهدت توافد كبير من مواطنى المنيرة الغربية وكرداسة والحوامدية والمناطق المجاورة، نظرًا لما تقدمه الأسواق من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد اسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم تنظيم 4 أسواق لليوم الواحد، يوم الإثنين المقبل، بشارع مترو الساقية بحى العمرانية، والثانى بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحى بولاق الدكرور، والثالث بشارع عبد الحميد قاسم مع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق، والرابع بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأكد محافظ الجيزة، الاستمرار فى التوسع نحو إقامة أسواق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



اسواق اليوم الواحد في الجيزة



أسواق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد في المنيرة الغربية



سوق اليوم الواحد في كرداسة