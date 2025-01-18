كسر الركبة عند الأطفال.. أهم الأعراض وطرق التشخيص والعلاج

كتبت مروة محمود الياس

كسور العظام عند الأطفال من المشكلات الشائعة التي يعاني منها بعضهم، قد يتعرض الأطفال في السن الصغيرة لصدمات شديدة أو كسور نتيجة السقوط أو الاصطدام أو التهور، وغيرها من الحركات المفاجئة الخطيرة، التى تخلف كسورًا أو شرخًا أو مزقًا فى العظام والفاصل.

أعراض كسور الركبة

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ماي هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن كسر الركبة عند الأطفال من الإصابات الحساسة التى تحتاج لعناية وإهتمام، له بعض الأعراض والعلامات التي تميزه، مثل التورم الشديد فى مكان الكسر، والألم الحاد خاصة عند تحريك الركبة ذهابا وإيابا، فضلا عن ارتخاء الركبة مع عدم القدرة على التحكم فى انتصابها من قبل الطفل مؤقتا.

قد تحدث هذه المشكلة نتيجة الاصطدام المباشرأو السقوط الصادم، ويحدث حينها إما كسر أو شرخ في الركبة، وخيارات العلاج فى تلك الحال تتمثل فيه ارتداء الجبيرة أو الدعامة لعدة اسابيع، يتم اختبار الالتئام ومتابعته كل خمسة أيام، أو أسبوع، أو يتم كخيار آخر تجبيس الساق بأطوال معينة وفقا لرؤية المختص، وفي بعض الأحيان قد تجرى جراحة نتيجة تحرك عظمة مفصل الركبة، ووفقا لتشخيص الطبيب وحدة الكسر.

التشخيص السليم للكسر

1. الفحص الشامل للساق والركبتين هو أول خطوة في تشخيص كسر الركبة عند الأطفال.

2. الأشعة السينية العادية أو الأكس راى، هي طريقة تشخيصية شائعة لكسر الركبة عند الأطفال.

3. التصوير بالرنين، هو طريقة أكثر دقة لتشخيص كسر الركبة عند الأطفال.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من كسور الركبة: