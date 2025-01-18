فى عيد الغطاس.. "البلابيصا" أشهر مظاهر الاحتفال بمصر تعرف عليها

كتبت - بتول عصام

يُعد عيد الغطاس، أو كما يُعرف بـ"عيد الظهور الإلهي"، من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يحتفل به الأقباط في 19 يناير من كل عام، وهو يمثل ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

تعتبر البلابيصا من أشهر رموز احتفالات المصريين بالغطاس وهي فانوس بدائي الصنع يرجع تاريخه لعصر الأجداد المصريين القدماء كانوا يستخدمونه في احتفالاتهم، حيث تأثر الأقباط بها فى عيد الغطاس.



يذكر أن كلمة "بلابيصا" في اللغة الهيروغليفية القديمة تعني "الشموع المضيئة"، وتشير إلى التعميد، حيث كان الأقباط قديما يغتسلون بالمياه على ضفاف النيل في عيد الغطاس، كما أنها ترمز إلى عماد السيد المسيح في نهر الأردن، وأن القصب من الأكلات المرتبطة بعيد الغطاس بمصر، ووفق العادات الشعبية فإنه يتم تناول المأكولات التي تحتوى على كمية كبيرة من المياه في عيد الغطاس، مثل القصب والقلقاس واليوسفى والبرتقال نسبة إلى معمودية المسيح في مياه نهر الأردن كما ذكرنا.

أشهر مظاهر احتفال الأقباط في عيد الغطاس

1. القصب:

يُعتبر القصب رمزًا للحياة والنمو الروحي. يتميز القصب بطوله واستقامته. كما أن قلب القصب الأبيض يُرمز إلى النقاء والطهارة، وهو ما يتماشى مع فكرة المعمودية التي تُطهر الإنسان من الخطيئة.

2. القلقاس:

القلقاس من الأطعمة التي لا تغيب عن مائدة عيد الغطاس، ويرمز إلى معاني التجدد والنقاء. حيث يحتوي القلقاس على مادة لزجة تختفي تمامًا عند غسله جيدًا، ما يُشبه المعمودية التي تُطهر الإنسان من خطاياه.

3. البرتقال واليوسفي:

يمثل البرتقال واليوسفي رمزية دائرية تُشير إلى الحياة الأبدية.