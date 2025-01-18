اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يناير 2025 05:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا: ارتفاع كبير في إصابات الإنفلونزا ووفاة أكثر من 600 شخص خلال أسبوع

السبت، 18 يناير 2025 04:48 م
فرنسا: ارتفاع كبير في إصابات الإنفلونزا ووفاة أكثر من 600 شخص خلال أسبوع لقاح الأنفلونزا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الإنفلونزا انتشارها في فرنسا، حيث اشتدت في جميع أنحاء البلاد متسببة في زيادة حالات الوفيات إلى أكثر من 600 شخص في الفترة من 6 إلى 15 يناير الجاري، بينهم طفلان.

ذكرت ذلك وكالة الصحة العامة الفرنسية، موضحة أن حالات الاصابة بالإنفلونزا زادت بشكل ملحوظ هذا الشتاء في فرنسا، ما أدى إلى استنفار المستشفيات وتعبئتها لاستقبال حالات الإصابة من جميع الفئات العمرية خلال هذه الفترة من الأسبوع الماضي، وزاد نشاط الأنفلونزا بشكل خاص بين الأطفال، وتباطأ قليلا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.

ولم تشهد فرنسا مثل هذا العدد الكبير من الوفيات بسبب الإنفلونزا منذ عام 2019، فخلال هذه الفترة من 6 إلى 15 يناير الجاري، سجلت حالات الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا 7.2% مقابل 6% في الأسبوع السابق، وهو ما يمثل 611 حالة وفاة خلال أسبوع، وفق المصدر نفسه، وخاصة في مناطق مثل "بورجوني-فرانش-كونتيه" (شمال شرق فرنسا)، و"جراند إيست" (شرق)، و"بروفانس-ألب-كوت دازور" (جنوب شرق)، و"أو-دو فرانس" (شمال).

ومن بين هذه الوفيات، 93% منها تتعلق بأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، و39 شخصا تزيد أعمارهم عن 15 عاما، وطفلين.. وإزاء هذا الانتشار الملحوظ للإنفلونزا، دعت وزارة الصحة الفرنسية إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحيطة لحماية الفئات الأكثر ضعفا، والتأكد من وجود جرعات كافية للتطعيم حتى نهاية يناير.

وبحسب وكالة الصحة العامة الفرنسية، فإن التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الدرجات الشديدة من المرض، وخاصة بين الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالإنفلونزا الشديدة.. وتوصي الوكالة باتخاذ إجراءات وقائية للحماية من السلالات المختلفة من الفيروس.

 







مشاركة

فرنسا

الانفلونزا

اصابات الانفلونزا



الموضوعات المتعلقة

أعراض للأنفلونزا يجب الحذر منها مع تزايد أمراض الشتاء

الخميس، 16 يناير 2025 01:00 م

وزارة الصحة: لا توجد جائحة تتعلق بالفيروسات التنفسية.. حسام عبد الغفار: إصابات فيروس الأنفلونزا هذا العام أقل من العام الماضى بنسبة 10%.. وحسام حسنى: قدرة الفيروسات على الانتشار تستلزم الحذر من العدوى

الخميس، 16 يناير 2025 07:00 ص

أسباب تكرار إصابة البعض بنزلات البرد فى الشتاء.. نصائح مهمة

الأربعاء، 15 يناير 2025 08:00 ص

وزارة الصحة: لا توجد جائحة تتعلق بالفيروسات التنفسية ونسب الإصابات طبيعية

الإثنين، 13 يناير 2025 10:15 م



الرجوع الى أعلى الصفحة