فرع ثقافة الأقصر يقدم أمسيات عن فن الكف الصعيدى وتوارثه من قدماء المصريين

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "فن الكف كأحد الفنون القولية" ألقاها عمرو عبد الصبور أخصائي ثقافى، متحدثاً عن فن الكف الشعبي بشكل منتظم من قبل المصريين القدماء في العديد من الحفلات الراقصة والمهرجانات، وتشير العديد من النقوش الموجودة في معبد أبو سمبل وجدران مقابر الأشراف في البر الغربي لمدينة الأقصر إلى أن هذا الفن مُورس بشكل كبير ومنتظم من خلال حركات تصفيق اليد وتم توارثه إرثًا شعبيًا غير مادي جيلًا بعد جيل إلى أن ظهر جليًا بارزًا في يومنا الحالي في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الحكاية وتثقيف الطفل" ألقاها سيد صدقى، موضحا أن الإنسان اهتم منذ قديم الأزمان بالحكايات والقصص وعوالمها السحرية، وشخوص أبطالها، ومن ثم أخذ الكبار والصغار يقرؤونها في البيوت والمكتبات، ومع اختراع الطباعة وانتشار الكتب ووسائل الاتصال الحديثة بشكل واسع، تعددت أشكال القصص والحكايات، وتنوعت طرق إخراجها، وتأتي القراءة في العالم العربي في المرتبة الأخيرة بالنسبة لاهتمامات الإنسان العربي، حيث يبلغ معدّل القراءة عند الفرد 6 دقائق سنويًّا مقابل 200 ساعة للفرد في أوروبا وأمريكا.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي قصة "قوس قزح" من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب سردتها سوزان سليم، أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مناقشة كتاب بعنوان "موسوعة البلدان المصرية ج3" تأليف جمال مشعل ناقشته ثناء محمود، وأعد القصر ورشة فنون تشكيلية رسم بقلم الرصاص نفذتها شيرين محمد، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد، وبقصر ثقافة بهاء طاهر فقرة إنشاد ديني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقاها شعبان شلبى.