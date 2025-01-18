طرق طبيعية لتنظيف الرئتين وتحسين التنفس فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

التنفس هو شيء نقوم به كل لحظة، ومع ذلك نادرًا ما نفكر في صحة رئتينا حتى تظهر مشكلة، ومع ارتفاع مستويات التلوث والتدخين والسموم البيئية الأخرى، ويزداد التحدى في فصل الشتاء حيث تنتشر العدوى والأمراض التنفسية، يمكن أن تصبح رئتينا مسدودة بالشوائب، ولحسن الحظ، هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها تطهير وتجديد رئتينا، مما يعزز التنفس بشكل أفضل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. طرق طبيعية لتنظيف الرئتين وتحسين التنفس خاصة مع انتشار العدوى والفيروسات في فصل الشتاء:

تناول حليب الكركم



حليب الكركم والمعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، هو أحد العلاجات البسيطة ومكن اعداده في المنزل، حيث يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وشرب كوب دافئ من حليب الكركم يمكن أن يساعد في طرد السموم من رئتيك وتقليل الالتهاب، كما أنه يقوي جهاز المناعة، ويحافظ على الجهاز التنفسي في أفضل حالاته.

براناياما



تعد البراناياما جزءًا أساسيًا من اليوجا، وهو أكثر من مجرد تمرين للتنفس،(شهيق وزفير مع النفس لفترة بسيطة) حيث تساعد هذه التقنية على زيادة سعة الرئة وتنظيف الممرات الأنفية وتحسين تبادل الأكسجين، وتعمل هذه التمارين أيضًا على تعزيز الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر، مما يدعم صحة الرئة بشكل غير مباشر، خصص 10-15 دقيقة كل صباح لممارسة البراناياما للحصول على فوائد ملحوظة.

مشروبات الأعشاب لتطهير الرئة من السموم



يمكن لمشروبات الأعشاب مثل جذر عرقسوس والزنجبيل والنعناع أن تفعل الكثير لرئتيك، وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول مشروبات الأعشاب لها بعض التأثير الوقائي ضد سرطان الرئة، قُم بإعداد مشروب من الأعشاب عن طريق على مكونات جذر العرقسوس والنعناع والزنجبيل معًا، حيث تساعد جذر عرقسوس في تقليل الالتهاب، ويحارب الزنجبيل العدوى، وينظف النعناع الجهاز التنفسي، ويمكن أن يساعد تناول هذا المشروب العشبى بانتظام في الحفاظ على رئتيك نظيفتين وتنفسك بسهولة.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة



يمكن لاتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة أن يحمي رئتيك من الإجهاد التأكسدي الناتج عن التلوث والسموم، مثل الجوافة والرمان، فهذه الفواكه مليئة بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي تعمل على إصلاح أنسجة الرئة وتحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

زرع نباتات لتنقية الهواء داخل المنزل



إن إدخال الطبيعة إلى الداخل يعد وسيلة رائعة لتحسين جودة الهواء من حولك، حيث تعمل بعض النباتات كمنقيات طبيعية للهواء، فهي تمتص السموم مثل الفورمالديهايد والبنزين، مما يضمن هواءً أنظف لرئتيك، وضع هذه النباتات في المناطق التي تقضي فيها معظم وقتك، مثل غرفة نومك أو غرفة المعيشة.