ضعف المياه بمركز طهطا في سوهاج لإنهاء ملاحظات المروق بمحطة شطورة السطحية

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا أوقات الذروة بساحل ومدينة طهطا وقرى بنجا وبنى حرب والشيخ مسعود والشيخ زين الدين والسوالم ونجع حمد والصفيحة ونجوع الصوامعة وحاجر مشطا ونزلة عمارة بمركز طهطا وذلك من السادسة صباحا غداً الأحد وحتى السادسة من صباح يوم الاربعاء ولمدة ثلاثة أيام.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك ألفترة القيام باعمال نهو ملاحظات المروق رقم 3 بمحطة مياه شطورة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكأوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه يتم تشغيل المحطات الارتوازية بكامل طاقتها وكذلك تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب باالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك ألفترة.