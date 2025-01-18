ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 211 محضر مخالفات بمخابز وأسواق المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلى أنه تم تحرير 211 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومين لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين فى المنوفية، أنه تم ضبط 2 طن دقيق أبيض فاخر بدون مستندات مجهول المصدر بتلا، وكذا تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار للتربح بدون وجه، وضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل جزارة ببركة السبع، بالإضافة إلى تحرير 120 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة، وعدم التزام بالمواصفات و91 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.



