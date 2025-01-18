صورة اليوم.. من قلب نيل الأقصر.. رجال لا تلهيهم تجارة وبيع ولا صيد عن إقامة الصلاة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" على صورة لاثنين من الصيادين في نهر النيل محافظة الأقصر، وهم يؤدون الصلاة على مركب نيلية خلال عملهم، عملا بقوله تعالى "رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ"، وسط أجواء من الرضا بالرزق وعبادة الله خلال العمل.

على جانب أخر شهدت محافظة الأقصر، فعاليات حدث مميز لدعم 300 من صغار الصيادين فى محافظات جنوب الصعيد بـ300 مركب صيد جديدة مجهزة بالكامل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمساهمة فى دعم الصيادين عبر مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية، وذلك برعاية وزارة التضامن الإجتماعي، وتنظيم فعاليات الحدث التنموي على ضفة نهر النيل الشرقية بمدخل مدينة الأقصر، حيث تم تسليم 300 مركب صيد لعدد 300 من صغار الصيادين من محافظات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد 300 مركب صيد مجهزة، حيث إن إحتفالية التسليم تمت بأحد مراسى مدينة الأقصر بجانب عمل استعراض للصيادين بمراكبهم.

واختار مسئولي الأقصر مشروع مراكب الصيد، حيث تم تنفيذه لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر إنتشاراً للمستفيدين، وكونهم يعيشون في قرى مشاطئة لنهر النيل أو يوجد مجري مائي متاح به الصيد، وتم إختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من محترفي الصيد ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد، حيث أن المبادرة تستهدف تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، وأن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية.