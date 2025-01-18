صحة الأقصر توفر 6 مكاتب لتطعيمات الحج والعمرة بالزينية والطود.. غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه بدءاً من غدا الأحد الموافق 19 يناير، تتوافر تطعيمات الحج والعمرة فقط بمكتب صحة وحدة العديسات بحري بالطود، ومكتب صحة وحدة الزينية قبلي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، أنه تم تجهيز المكاتب بغرفة مستقلة وسلسلة تبريد جيدة لحفظ الطعوم تقدم من خلال فريق تطعيمات مدرب، مشيراً إلى أنه بذلك يصبح متوفر بالمحافظة عدد 6 مكاتب لتطعيمات الحج والعمرة تسهيلاً على المواطنين ومنع التزاحم على مكاتب بعينها.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إنه تم توفير تطعيمات الحج والعمرة فقط بمكتب صحة وحدة الطارف بالقرنه، ومكتب صحة أرمنت، حيث تم تجهيز المكاتب بغرفة مستقلة وسلسلة تبريد جيدة لحفظ التطعيمات، ويتولى أعمال التطعيم فريق تطعيمات مدرب، وذلك بدءاً من اليوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، هذا إلى جانب استمرار تقديم خدمة تطعيمات الحج والعمرة بمكتب صحة ثان، ومكتب صحة إسنا، حيث جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف جهود مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمات طبية بجودة عالية بشكل لائق بالمواطنين ومنع التزاحم والتكدس على مكاتب صحية بعينها.

ونظمت على مدار الأيام الماضية مديرية الصحة بالأقصر، سلسلة ندوات تثقيفية صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع وفقاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وجاءت تلك الندوات التثقيفية الصحية حول الأقصر، في المركز الحضري بالبياضية، ومجلس مدينة البياضية، وديوان نجع عمرون بالبياضية، ووحدة طب أسرة المنشية بالأقصر، ومكتب صحة ثان بالأقصر، ووحدة سالم مكي، ووحدة طب أسرة الزينية قبلي، ومدرسة المنشأة الإعدادية بنات، ووحدة الزينية قبلي، ومجلس مدينة الزينية.