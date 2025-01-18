رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يزور جزيرة أرمنت الحيط ويبحث مشكلات الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جزيرة أرمنت الحيط أول زيارة من رئيس مدينة أرمنت العميد أحمد الهوارى، وذلك لبحث شكاوى المواطنين ومشكلاتهم، بناء على قرار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر رقم 37 لسنة 2025، والخاص بتكليف مجلس مدينة أرمنت، بالإشراف على معديات الأهالى وكافة المرافق بجزيرة أرمنت الحيط.

وبناء على ذلك تم عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين للوقوف على مطالبهم وسرعة حل المشكلات الخاصة بهم، حيث قام رئيس مدينة أرمنت بزيارة للجزيرة لتفقد عبارة الأهالي وجزيرة أرمنت الحيط، بصحبة الأهالي وعلى رأسهم شيخ البلد وجمع كبير من شباب وأهالي جزيرة أرمنت الحيط.

وتم مناقشة مطالب الأهالي وشكواهم ومقترحاتهم، كما تم عرض خطة المركز في دعم مطالب أهالي الجزيرة فيما يخص الخدمات وانتظام عمل العبارة واللانش النهرى والتزام المشغل بالتوقيتات وبالتعريفة المعتمدة من محافظ الأقصر، وكذلك متابعة ما تم عرضه على محافظ الأقصر من مطالب لسرعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث رافق رئيس المدينة خلال جولته كلا من إبراهيم نصير نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم سكرتير عام المركز ومدير الإدارة الزراعية بأرمنت، وعبد الرازق القاضي رئيس قرية المريس، ومدراء المتابعة والشئون المالية والعلاقات العامة والإعلام.

فيما أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قراراً بتبعية كافة معديات الأهالى وكافة المرافق الخاصة بجزيرة أرمنت الحيط للإشراف عليها من قبل مجلس مدينة أرمنت، وذلك لضمان تقديم خدمة لائقة بالمواطنين ومراقبة تعريفة الركوب بكافة المعديات وعدم التلاعب بها.

وأكد محافظ الأقصر، على أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة بالكامل لمرسى معدية الأهالى لجزيرة أرمنت، كما سيتم الدفع بلانشات للتوصيل إلى جزيرة أرمنت، لحين سحب معدية الأهالى من قبل الترسانة البحرية، وذلك لتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة لها، وذلك لرفع كفاءتها والتأكد من سلامة وجودة محركاتها، حيث جاء ذلك خلال جولة محافظ الأقصر بمركز ومدينة أرمنت، حيث استقل معدية الأهالى متوجهاً لتفقد جزيرة أرمنت الحيط والاستماع لمطالب وشكاوى الأهالى بالجزيرة وبحث آليات حلها بما يتناسب مع القانون.



رئيس مدينة أرمنت يزور جزيرة أرمنت الحيط بعد قرار المحافظ



زيارة جزيرة أرمنت الحيط بعد قرار المحافظ وبحث مشكلات الأهالى