اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يناير 2025 11:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

خفر السواحل الصومالى يجرى تدريبا لتعزيز إنفاذ القانون البحرى

السبت، 18 يناير 2025 10:35 م
خفر السواحل الصومالى يجرى تدريبا لتعزيز إنفاذ القانون البحرى خفر السواحل الصومالى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت قيادة خفر السواحل الصومالى والسفينة الحربية سانتا ماريا (إف-81) التابعة لعملية الاتحاد الأوروبي الأطلسي تدريبًا مشتركًا لتعزيز إنفاذ القانون البحري وتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحرى.


وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت، أنه تم نشر ثلاثة قوارب تشغيلية وطائرة هليكوبتر في هذا التدريب، الذي جرى في المياه الصومالية، مما عزز أيضًا مهارات ضباط خفر السواحل الصومالي.


وأشارت الوكالة إلى أن شرطة خفر السواحل الصومالية تتمتع بالقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ومكافحة الصيد غير المشروع، ومنع القرصنة، وضمان أمن الممرات الملاحية الدولية.







مشاركة

خفر السواحل الصومالى

الصومال

أخبار الصومال






الرجوع الى أعلى الصفحة