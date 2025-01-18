حياة كريمة بسوهاج.. تشغيل مستشفيات طما وساقلتة والمراغة بعد انتهاء التطوير

سوهاج محمود مقبول

تستعد محافظة سوهاج، لتشغيل مجموعة من المستشفيات المركزية بعد الانتهاء من عمليات تطويرها ضمن خطة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتشمل مستشفى طما المركزى ومستشفى ساقلتة المركزى ومستشفى المراغة المركزي، بالإضافة إلى وحدة متخصصة في علاج الحروق بمستشفى سوهاج العام.

1 - مستشفى طما المركزي:

من المقرر استلامه في منتصف فبراير 2025، ويشمل 5 أدوار على مساحة 6000 متر مربع. يحتوي على 145 سريرًا، 15 عيادة خارجية، 4 غرف عمليات، 39 ماكينة غسيل كلوي، 29 حضانة، وقسم للطوارئ.

2 - مستشفى ساقلتة المركزي:

سيتم استلامه جزئيًا في منتصف أبريل 2025، وقد تم إنشاء مبنى جديد ورفع كفاءة المبنى القديم على مساحة 7473 متر مربع. يضم المستشفى 177 سريرًا ويشمل دورًا أرضيًا وأربع أدوار علوية.

3 - مستشفى المراغة المركزي:

يجري العمل على تجهيز مبنى بديل لاستقبال خدمات المستشفى، وذلك لتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية لحين الانتهاء من تجديد المستشفى الأصلي.

4 - وحدة علاج الحروق بمستشفى سوهاج العام:

سيتم تجهيز أول وحدة متكاملة لعلاج الحروق في صعيد مصر خلال أسبوعين تشمل الوحدة ثلاث أدوار تحتوي على غرفة عمليات متخصصة، بالإضافة إلى أقسام العناية المركزة والمتوسطة.

5 - نسب الإنجاز في هذه المشروعات تتجاوز 98%، ومن المقرر أن يتم تشغيلها تدريجيًا فور استلامها. يهدف هذا التطوير إلى تخفيف العبء عن مستشفى سوهاج الجامعي والعام، وتوفير خدمات طبية متنوعة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.



أعمال الدهانات الخارجية



اقسام المستشفى



التجهيزات من الداخل



المستشفى المركزى بساقلته المدخل الرئيسى