حملة لرفع الإشغالات بشارع مدرسة الصنايع والسوق السياحى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإدارة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية استهدفت شوارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي.

وتم تنظيم الحملة فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إدارية، و15 مضبوطات، و5 محاضر إشغال طريق.

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الأقصر، أن الحملات تأتي بهدف القضاء على أي مظاهر لتعديات الباعة الجائلين للشوارع المعنية وافتراشها مما يعوق حركة المارة، حيث تم التنبيه عليهم بالالتزام وعدم التوسعة لعرض منتجاتهم أسفل الرصيف بالطريق العام وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وضباط شرطة المرافق.

فيما تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال التشجير والنظافة اليومية بشوارع المدينة، فى إطار جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الزراعات للظهور بالشكل اللائق، حيث تابع أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، وتفريغ صناديق القمامة، ونظافة شوارع ميدان الإبروتيل وكورنيش النيل وميدان الملك عبدالله ومنطقة العوامية والجولي فيل ومتابعة نقاط جمع القمامة لضمان جمعها بشكل دوري وفعّال.

كما تابع أعمال رفع كفاءة الزراعات بمنطقة النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، وتقليم الأشجار وتنظيف الأحواض ورى النباتات، وسط مدينة الأقصر، حفاظاً على المظهر الجمالي.



رفع الإشغالات بشارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي في الأقصر



حملة بشارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي في الأقصر