حريق بمصنع إلكترونيات فى الروبيكى و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شب حريق ضخم بمصنع ألكترونيات بمنطقة الروبيكي بمحافظة الشرقية، وجاري السيطرة عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، إخطارا بنشوب حريق بمصنع ألكترونيات متخصص في إنتاج " الريسيفر والريموت كنترول"، وذلك في منطقة الروبيكي الصناعية التابعة لمدينة العاشر من رمضان.

علي الفور دفعت قوات الدفاع المدني، بـ3 سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة علي الحريق، وكذلك سيارات الإسعاف.

وتعرض عدد من العاملين بالمصنع لاخنتاق نتيجة استنشاق كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، و تم إسعافهم بواسطة أطقم المسعفين المتواجدين بموقع الحريق.

وجاري انتداب المعمل الجنائي، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.



تعرض عمال المصنع لاخنتاق



حريق مصنع الروبيكي



حريق مصنع لانتاج الريسيفر