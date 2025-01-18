جوتيريش: يتعين تقديم الدعم للجيش اللبناني لفرض سيطرته على الأرض

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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تقديم جميع الأطراف الدولية الدعم الكامل للجيش اللبناني لفرض سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية والتي ستصبح فصلا جديدا لنشر السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقال جوتيريش، في كلمة له عقب لقائه برئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري ببيروت، أذاعته قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت ، إنه يتضامن مع الشعب اللبناني لاستعادة استقراره واعادة بناء بلاده، مضيفا أن يقدم الدعم الكامل إلى الرئيس اللبناني والحكومة المستقبلية لإعداد دستور جديد للبلاد.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ، أن الشعب اللبناني واجهه الكثير من المعاناة وعلى جميع الأطراف سواء الدولية أو العربية تهيئة جميع الظروف وتقديم الدعم اللازم لاستقرار الدولة اللبنانية واعادة الوضع الي مساره الصحيح ، مؤكدا أن الشعب اللبناني لدية القدرة على الصمود وإعادة اعمار بلاده .