تنفيذ محاور مرورية و كبارى لفك الاختناقات المرورية بالشرقية.. التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت محافظة الشرقية، تنفيذ محاور مرورية وطرق تربط بين المراكز والمحافظات المجاورة ومن أبرزها طريق الزقازيق السنبلاوين الدولي الذي يربط المنصورة و الزقازيق و القاهرة، وجاري الإنتهاء من محور طريق أبوحاكم ومحور طريق " أبو حاكم / طاروط " يمثل محوراً مرورياً بتكلفة 15 مليون و 500 ألف جنيه وازدواج طريق " الزقازيق الغار " بطول 4 كيلو متر وبتكلفة 20 مليون جنيه لربط الزقازيق بمدينتي أبوحماد و بلبيس.

فيما أقيم كوبري الصدر طريق الزراعة وصولا إلى طريق كوبري شرويدة العلوي بطول 1200متر باتجاهين منفصلين أحدهما من الجامعة للأحرار والثاني في الاتجاه المعاكس ويضم كل محور حارتين، وكوبري العصلوجي بتكلفة 100 مليون جنيه وطول 405 متر، فضلا عن رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقة وبتكلفة مبدئية 6 مليون جنيه.



طريق السنبلاوين الدولي



طريق محور ابوحاكم



كوبري العصلوجي



مدخل طريق السنبلاوين الدولي



مدخل نفق عرابي