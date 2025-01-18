تكريم 70 متسابقا من حفظة القرآن الكريم بمسابقة مسجد نور الصالحين فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور على صديق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، برفقة علي سيد رئيس مدينة الطود، في فعاليات حفل توزيع جوائز العمرة وجوائز مسابقة مسجد الصالحين الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمنشية النوبة الطود، والمقدمة من فاعل خير بالبلدة، حيث تم تكريم 70 متسابقا من المشاركين في المسابقة.

وتم خلال الاحتفالية تكريم 70 متسابقا بشهادات تقدير وجوائز مالية، وذلك عقب إجراء القرعة لحفظ القرآن الكريم كاملا وتقديم 10 عمرات وعمرة لعامل المسجد، وهم كل من (أميرة أحمد محمد عبد الرحيم نجع الطويل الطود غرب - فاطمه عصام عبد الراضى - منة الله حجاج محمود - محمد حجاج طايع البعيرات القرنة - ريناد هاشم حسن الروافعة البياضية - تقى محمد بسطاوى النمسا بإسنا - آية النوبى على محمد البعيرات القرنة - ريم صلاح ابراهيم الساحة الرضوانية - منار محمود سيد من قرية خزام - حنين أحمد فؤاد البعيرات القرنة - والعامل سيد أبو الحمد).

وحضر فعاليات الحفل لتكريم 70 متسابقا من حفظة كتاب الله بمسجد نور الصالحين بالطود، كل من الشيخ محمد عبد العزيز خضرى مدير أوقاف الطود، ومحمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، وبصرى النوبى رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى، ورجال الأزهر والأوقاف بمحافظة الأقصر.

وكانت قد أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن أهم الانجازات التي تمت خلال عام 2024، والتي شملت في القطاع الدعوى عقد عدد (1276) درسا من الدروس المنهجية، وعقد عدد (25004) جلسات بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل، وعقد عدد (169) محاضرة تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، وعقد عدد (240) ندوة علمية كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية، واعتماد عدد (1287) مقرأة جمهور، وعقد عدد (5148) جلسة مقرأه جمهور، واعتماد عدد (11) مقرأة نموذجية، وعقد عدد (54) جلسة مقرأة نموذجية، واعتماد عدد (297) مقرأة أعضاء، وعقد عدد (1188) جلسة مقرأة أعضاء، واعتماد عدد (132) مقرأة أئمة، وعقد عدد (528) جلسة مقرأة أئمة، وعقد عدد (305) ندوات تثقيفية عن قضية الصحة السكانية بالتعاون مع مديرية الصحة.



تكريم 70 متسابق من حفظة كتاب الله بمسابقة مسجد نور الصالحين بالطود



حضور حفل تكريم حفظة كتاب الله بالطود