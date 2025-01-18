تطوير معامل التأمين الصحي بالقليوبية بتقنيات حديثة.. 15 جهازا للمستشفيات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، عن دعم المعامل التابعة للفرع بأجهزة متطورة وحديثة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المعملية وتعزيز جودتها، مما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بـ 15 جهاز للمستشفيات والعيادات.

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تركز على تحسين جودة الخدمات الطبية وتطوير المعامل لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل.

وأشار الدكتور سيد جلال، إلى أن تحديث المعامل يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق دقة أكبر في التشخيص وسرعة في إصدار النتائج، مؤكدًا على أهمية الاستمرارية في توفير مستلزمات التشغيل وإجراء معايرات دورية للأجهزة.

كما شدد، على ضرورة إبرام عقود صيانة للأجهزة الحيوية، وتدريب الكوادر البشرية لتطوير كفاءتها المهنية، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية.

أوضح مدير الفرع، أن الدعم شمل مستشفيات النيل، بهتيم، بنها، والعيادات التابعة في بنها وقليوب والنيل وبهتيم، حيث تم تجهيزها بأجهزة full automation لإجراء التحاليل الكيميائية المختلفة مثل وظائف الكبد والكلى، والدهون، والبروتينات، ومستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير أجهزة لعد الدم، وسيولة الدم وعوامل التجلط، وأجهزة الطرد المركزي، فضلًا عن أجهزة لتحليل دلالات الأورام، والفيروسات، والهرمونات، وقياس غازات الدم، وعناصر وأملاح الدم بالجسم.

أكد الدكتور سيد جلال، أن هذه الأجهزة ستسهم في تحسين كفاءة العمل بالمعامل، ودعم أقسام الكلى الصناعي، والرعايات المركزة، والحضانات.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية بمحافظة القليوبية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لأعلى المعايير المتعارف عليها.



تطوير المعامل بأجهزة حديثة



تطوير المعامل بأجهزة حديثة