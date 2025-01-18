تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع عامل فى حدائق أكتوبر

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع عامل داخل مقر عمله، بإحدى الشركات في حدائق أكتوبر، وتبين أن الضحية خلال أداء عمله، تعرض للصعق، ليلقى مصرعه في الحال.

كما استمع رجال المباحث لأقوال زملاء الضحية، وأكدوا صحة التحريات، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأخطرت النيابة المختصة التي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص في حدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن عامل بإحدى الشركات، لقى مصرعه صعقا بالكهرباء، خلال أداء عمله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

