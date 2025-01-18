بلينكن: لدينا مخاوف بشأن حفاظ إدارة ترامب على العلاقات الخارجية الأمريكية

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قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /السبت/ إن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها لديها مخاوف بشأن حفاظ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على العلاقات الدولية لواشنطن خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن "إدارة الرئيس الحالى جو بايدن عززتها على مدى السنوات الأربع الماضية".



وأضاف بلينكن، فى تصريحات أوردتها شبكة "سى إن إن" الإخبارية، أن "ما يقلقنى هو أنه سيكون هناك ابتعاد عما أعتقد أنه إنجاز بارز لهذه الإدارة، وهو إعادة النشاط، وإعادة الانخراط، والتجديد، وحتى إعادة تصور تحالفاتنا وشراكاتنا، لأننا نؤمن بشكل أساسى بأننا أقوى وأكثر فعالية عندما نعمل مع الآخرين".



ودافع بلينكن عن أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات التى قدمتها إدارة بايدن لأوكرانيا منذ أن بدأت حربها مع روسيا فى أواخر فبراير 2022، حيث قال إن "الولايات المتحدة ترى أن الاستثمار فى الحلفاء والشركاء فى النهاية مكننا من حشد الكثير من الدول معًا للدفاع عن أوكرانيا".