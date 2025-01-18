بسبب عجز التمويل.. عشرات مراكز شرطة النقل فى بريطانيا مهددة بالإغلاق

كتبت ـ رباب فتحى

تواجه عشرات مراكز شرطة النقل البريطانية (BTP) في جميع أنحاء بريطانيا إغلاقًا محتملًا، مما يترك عددًا أقل من الضباط الذين يحمون السكك الحديدية في وقت وصلت فيه الاعتداءات على الركاب إلى مستويات قياسية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفرض مسئولو مراكز شرطة النقل تجميد التوظيف، وحذروا من أن بعض القواعد ستضطر إلى الإغلاق، مما يشير إلى احتمال فقدان الوظائف بعد الفشل في تأمين التمويل الكافي لتلبية الالتزامات الحالية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه الاعتداءات على الركاب وأفراد الجمهور على خط السكك الحديدية الرئيسي إلى رقم قياسي بلغ 9542 في 2023-24، بزيادة 17% عن العام السابق، وفقًا لأحدث الإحصائيات من الجهة التنظيمية، مكتب السكك الحديدية والطرق.

وفي حين أرجعت شرطة النقل بعض الارتفاع المذهل إلى الاستخدام المتزايد للقطارات بعد كوفيد، فضلاً عن الإبلاغ الأسهل عن الجرائم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، فإن عدد الاعتداءات الآن أعلى بنحو 50% مما كان عليه قبل الوباء.

وأوضحت الصحيفة، أن أكثر من ثلاثة أرباع الاعتداءات المبلغ عنها كانت حالات تحرش أو اعتداء شائع، بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي.

ورغم الصورة المتدهورة، تقول شرطة النقل، إن نقص التمويل يعني "أنه من المحتم أن يكون لدينا عدد أقل من ضباط الشرطة والموظفين المتاحين للرد على الجرائم والحوادث في المستقبل".

وسيتم زيادة ميزانية القوة للعام المقبل، والتي تمولها السكك الحديدية المملوكة للدولة إلى حد كبير، بنسبة 4.6% - أقل من نصف الزيادة التي زعمت شرطة النقل أنها ضرورية لإبقاء جميع قواعدها مفتوحة بملايين الدولارات.

وقالت رئيسة شرطة النقل البريطانية، لوسي دورسي: "إن تسوية التمويل التي وافقت عليها هيئة شرطة النقل البريطانية لعام 2025-2026 تترك القوة مع عجز قدره 8.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الالتزامات الحالية. وهذا يعني حتمًا أننا سنكون منظمة أصغر حجمًا، مع وجود أقل في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز. نحن نعمل بسرعة لتطوير خططنا في ضوء هذه التسوية المالية وسنكون قادرين على مشاركة المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب."

