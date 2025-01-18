بسبب "النجيل والنخيل".. أزهر الشرقية تدرس توزيع درجة سؤال الدراسات بالابتدائية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت منطقة الشرقية الأزهرية، علي إنها تضع مصلحة الطالب أولاً، ستراعي الخطأ المطبعي الذي ورد بامتحان الدراسات الإجتماعية، ذلك بالفقرة 2 من السؤال الثالث، التي وردت كلمة النجيل خطأ والصحيح ينتشر نبات الصبار والنخيل.

وأشار مصدر مسئول بالمنطقة الأزهرية، إلي أن الخطأ جاء بكلمة النجيل بدلا من النخيل، وإنه تم تدراكة علي الفور، و جاري دراسة الأمر، من المحتمل توزيع درجة سؤال وقدرها 1.5 درجة علي باقي الاسئلة.

وكان قد أدي اليوم السبت، طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات اليوم الرابع في مادتي ( أصول الدين ورقة ثانية) و(الدراسات الاجتماعية)، بينما امتحن تلاميذ الشهادة الابتدائية مادتي (الرياضيات ) و(تكنولوجيا المعلومات).

وأكد رئيس المنطقة، خلال جولته، على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بديوان عام المنطقة ومتابعة ما يستجد من تعليمات وتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء للطلاب مع التصدى لظاهرة الغش ومنع اصطحات المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات.

