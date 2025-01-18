بريطانيا ترفع رسوم تصاريح السفر لـ60% أمام مواطنى الاتحاد الأوروبى وأمريكا

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رفعت الحكومة البريطانية رسوم تصاريح السفر أمام مواطنى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الراغبين فى دخول المملكة المتحدة بنسبة 60% لتصبح 16 جنيها إسترلينيا بدلاً من 10 جنيهات، وهو ما أثار سلسلة من التحذيرات بأن تلك الأعباء سوف تدمر السياحة فى بريطانيا.

وانتقدت شركات السفر وخطوط الطيران البريطانية خطوة الحكومة برفع رسوم تصاريح السفر أمام مواطنى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الراغبين فى دخول المملكة المتحدة، معتبرين أنه يجعل تكلفة زيارة البلاد مرتفعة وغير تنافسية.



وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه منذ تطبيق نموذج تصريح السفر الإلكترونى ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، بات يتعين على كثيرين من زوار المملكة المتحدة، ممن لا يطلب منهم ضرورة الحصول على تأشيرات، التقدم بطلب تصريح إلكترونى للسفر إلى البلاد.



ويسدد الزائر إلى بريطانيا، حاليا، 10 جنيهات إسترلينية للحصول على تصريح دخول صالح لمدة عامين ويتيح له الدخول عدة مرات خلال تلك المدة، لكن وزارة الداخلية قالت إن تصريح الدخول زاد من 10 إلى 16 جنيهاً إسترلينياً للمساعدة فى خفض الاعتماد على نظام الهجرة والحدود فى أموال دافع الضرائب.



ووصف المدير التنفيذى لاتحاد نقابات "تحالف السياحة" ريتشارد تومر، قرار رفع الرسوم بأنه "مربك"، قائلاً "إنه بمنزلة لكمة فى الوجه لزوارنا الأوروبيين، فى وقت يُطلب منهم لأول مرة بالتقدم مسبقاً لطلب الحصول على تصريح سفر إلى المملكة المتحدة".



وتدر السياحة لبريطانيا 74 مليار جنيه إسترلينى سنوياً، فيما أعلن وزراء فى نوفمبر أنهم يستهدفون زيادة أعداد الزائرين بواقع الثلث تقريباً ليصل إلى 50 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 .. لكن تومر يقول إن هذا الهدف سوف يتبدد مع الاجراءات الأخيرة.



وحذر مطار "هيثرو" من أن مكانته كمطار أوروبى رائد باتت مهددة بالقرار الرامى إلى فرض رسوم على انتقال المسافرين.



وبموجب القرار الجديد المزمع تطبيقه، فإن زوار أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، عليهم التقدم بطلب أحد التصريحات لدخول المملكة المتحدة بمجرد تطبيق القرار، الذى صُمم بتهافت على غرار برنامج "إستا" الأمريكي.