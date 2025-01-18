اليوم.. 18016 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بمحافظة الأقصر صباح اليوم السبت، إمتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، ويؤدي إمتحانات اليوم الأول 18016 طالب وطالبة في 111 لجنة بمختلف الإدارات داخل المحافظة وتستمر حتى يوم 23 يناير الجارى.

وكان تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرسة الشيخ صالح أحمد رضوان الابتدائية التابعة لإدارة البياضية التعليمية، ضمن جولاته لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ووجه خلال الجولة، الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، فربما تذكر بعد خروجه نقطة في سؤال قد نسي أن يجيب عنها مما سيؤثر حتماً بالسلب في نتيجته، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة بدون إجابة.