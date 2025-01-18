المرور تحرر 20 ألف مخالة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 32463 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط 568 مخالفة السير بدون تراخيص و15 دراجة نارية مخالفة و20366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و11 مخالفة موقف عشوائى و1053 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و25 مخالفة شروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.