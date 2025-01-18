القرية الأوليمبية بالمنصورة.. ستاد وصالة مغطاة ومجمع حمامات سباحة وملاعب تنس

الدقهلية – سارة الباز

منحت جامعة المنصورة اهتمام خاص بالرياضة؛ وأنشأت صرحا رياضيا على مساحة 34 فدان تقريبا من خلال "القرية الأوليمبية"؛ للنهوض بمستوى الرياضة وتوفير ملاعب وصالات مجهزة لتعليم وتدريب طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.

وتضم القرية، 7 وحدات رياضية متكاملة يمكنك التعرف على تفاصيلها وأهدافها.





استاد جامعة المنصورة الرياضي لكرة القدم

تضم القرية الأوليمبية ضمن وحداتها المتكاملة السبعة استاد جامعة المنصورة الرياضي، وهو استاد دولي مقام على مساحة 4 أفدنة تقريبا، مجهزة بالنجيلة الطبيعية، بالإضافة إلى صرف مغطى، ونظام ري بالمدافع، ومحاط بمضمار، وميدان ألعاب قوى من الترتان، كما يضم مدرجات، ومقصورة رئيسية تتسع لـ 12 ألف متفرجا.





الصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية

إنشاء الصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة على مساحة 3 آلآف مترا على أرضية مصنوعة من مادة الترفلكس، ومجهزة بأحدث الإمكانات، وتضم مدرسة لتعليم كرة اليد، وأخرى لتعليم التايكوندو تحت 16 عاما لأبناء محافظة الدقهلية، ويقام عليها العديد من المسابقات والبطولات.

مجمع حمامات السباحة بالقرية الأوليمبية

يتوافر بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة مجمع لحمامات السباحة تم إنشاؤه على مساحة 6 آلآف مترا مربعا، ويضم حمام سباحة أولمبي، وحمام تدريبي متوسط، وحمام أطفال، ويوجد به مدرسة لتعليم السباحة للرجال، وأخرى للسيدات، بالإضافة إلى العديد من الأفراد المشتركين بالسباحة الحرة.

مجمع التنس الأرضي بالقرية الأوليمبية

أقيم مجمع التنس الأرضي بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة على 3 ملاعب رملية، وتوجد به مدارس لتعليم التنس الأرضي، ويتردد على المجمع العديد من الأفراد شهريا ما بين مشترك، ومستأجر، ومتدرب، كما يتم حجز المجمع لبعض الفرق الخارجية للتدريب استعداد للبطولات.

مجمع الإسكواش بالقرية الأوليمبية

أنشئ مجمع الإسكواش بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة على مساحة ألفي متر تقريبا، ويضم صالتي اسكواش بمواصفات دولية مزودة بتكييف مركزي، ومدرجات تتسع لـ 500 متفرجا، وقاعة لكبار الزوار، ويوجد به مدرسة إسكواش للأفراد المشتركين.

مركز اللياقة البدنية والساونا بالقرية الأوليمبية

تضم القرية الأوليمبية بجامعة المنصورة ضمن وحداتها مركز اللياقة البدنية والساونا المقام على مساحة 2500 مترا تقريبا، وبه 3 صالات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وملحق بها وحدات لخلع الملابس، ويقدم خدماته للمنتمين لجامعة المنصورة والأفراد من خارج الجامعة أيضا.

الملاعب متعددة الأغراض "الترتان" بالقرية الأوليمبية

يوجد بالقرية الأولمبية ملاعب متعددة الأغراض " الترتان"، وتضم 6 ملاعب متعددة الأغراض، وتبلغ مساحة الملعب الواحد 44 × 24 مترا بأرضية مصممة من مادة الترتان الصناعية، وجميع ملاعبها مضاءة للعمل ليلا ونهارا، وبها مدرجات متحركة تتسع لـ 250 فردا لكل ملعب، كما تم تصميم كل ملعب بحيث يكون مجهزا لإقامة أنشطة مختلفة مثل: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، خماسيات كرة القدم.



استاد القرية الأوليمبية



استاد القرية الأوليمبية



استاد جامعة المنصورة



الحمام الأوليمبي بالقرية



الصالة المغطاة بالقرية



الصالة المغطاة



حمام السباحة الأوليمبي



حمام سباحة القرية الرئيسي



مجمع الإسكواش



مجمع التنس



مركز اللياقة البدنية



ملاعب الترتان



ملاعب متعددة الأغراض



ملعب الإسكواش



ملعب الترتان



ملعب التنس الأرضي بالقرية