السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لشاب بتهمة ابتزاز عامل بقنا وطلب مبلغ مالى

قنا - صابر سعيد

قصت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة شاب بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة ابتزاز عامل عبر تطبيق واتساب، بدائرة قسم شرطة قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر فبراير من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم مصطفى.م.أ. تهمة ابتزاز وتهديد عامل بفيديو فاضح عبر تطبيق واتساب، بدائرة قسم شرطة قناه وابتزازه لدفع 30 ألف جنيه نظير عدم نشره الفيديو.

تم إحالة القضية برقم 14380 لسنة 2023 جنح قنا والمقيدة برقم 3247 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.