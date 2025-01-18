الرئيس الأوكراني يرفض عرض رئيس وزراء سلوفاكيا للقاء في دافوس

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رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشكل ساخر على تصريح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الذي عرض عليه خلاله عقد لقاء في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وفي مقابلة مع وكالة /بلومبرج/، قال زيلينسكي، إنه "لا يمكنه التخطيط لأي لقاء مع فيكو"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء السلوفاكي قد "يذهب إلى دافوس؛ لكنه سينتهي به الأمر في مكان ما في سوتشي"، (في إشارة إلى العلاقة المحتملة بين فيكو وروسيا).

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، قد أعلن في وقت سابق رغبته في عقد لقاء مع زيلينسكي في دافوس، حيث سيشارك كلاهما في المنتدى الاقتصادي، مروجًا لحوار حول موضوع عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في سلوفاكيا، ولكن زيلينسكي، كان قد دعاه إلى زيارة كييف في 17 يناير، إلا أن فيكو، لم يؤكد الزيارة.

وفي الوقت نفسه، التقى زيلينسكي في 17 يناير مع زعيم المعارضة السلوفاكية ميشال شيميتشكا، في العاصمة الأوكرانية كييف.