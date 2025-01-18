الحبس 6 أشهر لـ كروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

كتب أحمد حسنى

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بتخفيف حبس التيك توكر كروان مشاكل من سنة إلى الحبس 6 أشهر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكان دفاع كروان مشاكل قد تقدم بمعارضة على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء ببراءة إنجى حمادة، وتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و"كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.