اغتيال قاضيين إيرانيين داخل محكمة بالعاصمة طهران وانتحار المنفذ

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة مهر للأنباء، إن قاضيين بارزين للمحكمة العليا، قتلوا اليوم السبت، إثر عملية اغتيال داخل قصر العدل بطهران.

وأعلن مركز الإعلام في السلطة القضائية الإيرانية في بيان: "أقدم صباح اليوم مسلح متغلغل في المحكمة العليا للبلاد، ضمن عمل مخطط، على اغتيال قاضيين شجعان لهما تاريخ طويل في مكافحة الجرائم ضد الأمن الوطني والتجسس والإرهاب".

وأضاف: "كان حجة الإسلام والمسلمين رازيني رئيس الفرع 39 وحجة الإسلام والمسلمين مقيسه رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين لهذه العملية".

وأوضح: "نتيجة لهذا العمل الإرهابي استشهد اثنان من القضاة الخدوم والثوري في مواجهة المتسببين في تقويض أمن الشعب".

وتابع: "بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليس لديه قضية في المحكمة العليا".

وأضاف: "بعد وقوع العمل الإرهابي مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، الذي أقدم على الانتحار فورا".

وجاء في البيان: "قد تم حاليا فتح تحقيق لتحديد هوية مرتكب هذا العمل الإرهابي واعتقاله".