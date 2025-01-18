استبعاد رئيس لجنة ومراقب دور وملاحظين بعد انتشار بوكليت الأسئلة على مواقع التواصل

الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أشرف العربى مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قرار استبعاد رئيس لجنة ومراقب الدور والملاحظين، وإحالتهم للشئون القانونية بعد تداول صور من بوكليت الأسئلة، وذلك فى لجنة بمركز منية النصر

وذلك بعد أن ورد لغرفة العمليات بأن اللجنة الفرعية رقم ( 3 ) بمدرسة مصطفى حكم الإعدادية رقم ( 500 ) إدارة منية النصر التعليمية تم انتشار صور من بوكليت الأسئلة نموذج ( ج ) على مواقع التواصل الاجتماعى ( Telegram ) فى تمام الساعة 9:14 وتبين صحة جميع الأوراق وتطابقها مع بوكليت الامتحان وكذلك تم نشر إجابات بعض الأسئلة وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالمديرية وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

‏وقد تلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وذلك لإحداث عملية غش وتمت السيطرة والاتصال بغرفة عمليات مديرية أمن الدقهلية لتكثيف حراسة الشرطة أمام اللجان.

‏وكشفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة الحضور للصف الثالث الإعدادى العام 99 %، ونسبة الحضور للصف الثالث الإعدادى المهنى 93%، ‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫ ‏‫وأشارت المديرية إلى أنه لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس وفق ما ورد من مديرى عموم الإدارات التعليمية، وان الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها ولم ترد إلى غرفة العمليات أى شكوى.