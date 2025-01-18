إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين الروبيكي في اتجاه العاصمة بناحية مدخل شركة هاير بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين الروبيكي في اتجاه العاصمة بناحية مدخل شركة هاير بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.