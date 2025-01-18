أمن الجيزة يعاين مخزن لكشف ملابسات اشتعال حريق به في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمخزن خاص بإعادة تدوير البلاستيك، والمخلفات، بإحدى قرى البدرشين، لكشف ملابسات اندلاع حريق به، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتحديد سبب اشتعال النيران.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمخزن في قرية المرازيق بالبدرشين.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق اندلع بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



