أخبار مصر.. الحكومة: انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الزمالك يتفق مع زيزو على التجديد لمدة 3 مواسم قبل الإعلان الرسمي



أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق على التجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم، بعد الوصول إلى نقطة اتفاق فى كافة الأمور المالية الخاصة ببنود ومنحة التعاقد وراتب اللاعب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو فى دورى أبطال أفريقيا اليوم



يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.



الحكومة: انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريراً مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها فى الأسواق.

مجلس الوزراء: رصيد السلع الأساسية والاستراتيجية آمن حتى آخر شهر رمضان

أشار تقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطى حتى اخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.

وكيل تعليم الجيزة: 45 دقيقة وقت إضافى لتأخر وصول أسئلة امتحان العربى بالعمرانية

كشف سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حقيقة ما تم تداوله بشأن وصول أسئلة امتحان مادة اللغة العربية إلى لجنة مدرسة الرؤية بالعمرانية بعد بدء اللجنة بحوالى 30 دقيقة، موضحاً أنه تم منح الطلاب وقت إضافى 45 دقيقة بدلا من نصف ساعة تأخير.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا قبل لقاء أورلاندو الليلة

يستضيف الأهلى نظيره أورلاندو بايرتس فى السادسة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

أحمد فتوح الأقرب لحل أزمة وسط ملعب الزمالك أمام إنيمبا فى الكونفدرالية غدا

يواجه الجهاز الفنى للزمالك أزمة فى خط الوسط قبل مواجهة إنيمبا النجيري، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نقيب الأطباء: أكثر من 2000 طبيب مستعدون لدخول غزة متطوعين لعلاج الجرحى



أعلن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين فى التطوع لعلاج الجرحى ومصابى العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة، وذلك فى إطار المسؤولية الإنسانية والطبية التى تقع على عاتق الأطباء المصريين فى دعم الأشقاء الفلسطينيين.

أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 18 - 1– 2025



يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها. وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 18-1-2025 فى البنك الأهلى المصري.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين فى الدولة



تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة، الشهر الجارى يوم 22 يناير 2025 وتستمر لمدة 5 أيام.

وصول وزيرى الصحة والتضامن للعريش لتفقد استعدادات مصر لإدخال مساعدات غزة.. صور



وصل لمطار العريش اليوم، خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى نائب رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر المصري، لتفقد استعدادات مصر لنقل المساعدات لغزة وجاهزية المستشفيات المصرية بشمال سيناء لإستقبال الجرحى الفلسطينيين.

الصحة العالمية تحذر من تفشى فيروس ماربورج القاتل من الخفافيش.."مرض نزيف العين"

حذرت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، من انتشار فيروس شبيه بفيروس ماربورج غير القابل للعلاج فى تنزانيا لقد أصاب فيروس ماربورج، الذى يعد من أكثر مسببات الأمراض فتكاً على الإطلاق، أصاب 9 أشخاص بالفعل، مما أدى إلى مقتل 8 منهم.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام أورلاندو.. الشحات وعاشور وأبو على فى الهجوم



يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى.

بدء تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة اعتبارا من الساعة 8.30 صباح غد بتوقيت القطاع



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "الاتفاق على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار فى قطاع غزة اعتبارا من الساعة 8.30 بتوقيت غزة يوم غد الأحد الموافق 19 يناير".