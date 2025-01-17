125 ألف طالب يؤدون غدا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 575 لجنة بالبحيرة.. التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدارس محافظة البحيرة، إستعدادات مكثفة لإجراء إمتحانات الشهادة الاعدادية غدا السبت بكل الإدارات التعليمية.

حيث تم تجهيز 575 لجنة امتحان في 18 إدارة تعليمية لاستقبال 125 ألفا و867 طالب وطالبة فى إمتحانات الشهادة الاعدادية.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إنهاء جميع التحضيرات بلجان الشهادة الإعدادية التى تجرى غدا السبت 18 يناير حتى يوم الخميس 23 يناير الجارى.

مشددة على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة ، التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كل صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، قد قررت تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية وكذلك الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات، بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.