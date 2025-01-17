وحدة حقوق الإنسان بالأقصر تشارك فى ورشة عمل عن مكافحة الهجرة غير الشرعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة الأقصر، في فعاليات ورشة العمل التدريبية لتعزيز قدرات العاملين في مجال تلقي الشكاوى حول موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أقيمت في مدينة الأقصر خلال الفترة من 12 حتى 14 يناير 2025، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتم تنظيم فعاليات ورشة العمل عن مكافحة الهجرة غير الشعرية، بالتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ومؤسسة التعاون الإسباني في مصر Cooperación Española en Egipto.

وتناولت الورشة التعريف بقضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مناهضة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وآليات التعامل مع الشكاوى وطرق الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، والمبادئ العامة لعملية الرصد والتوثيق.

كما استهدفت الورشة تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة من خلال توفير مسارات تنقل آمنة وشرعية للانتقال بين الدول ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يسهم في القضاء على تلك الجريمة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وتحقيق أمن وسلامة المجتمع.

فيما عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، إجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات محافظة الأقصر لاستضافة قمة الابتكار الرقمي العربي نحو مدن عربية ذكية مستدامة، وبالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية التابع لمنظمة المدن العربية، والمقرر عقده بالمحافظة في رحاب جامعة الأقصر شهر إبريل المقبل، وذلك دعماً للإبتكار وريادة الأعمال ووفقاً لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، مؤكداً على أهمية الاستعداد الجيد لاستضافة هذا الحدث الهام وتناسق كافة الجهود بهدف إنجاحه.



وحدة حقوق الإنسان بالأقصر تشارك في ورشة عمل لمكافحة الهجرة



تكريم المشاركين في ورشة عمل عن مكافحة الهجرة غير الشرعية